«الجبهة الثورية»: اتفاق جوبا وضع حداً للحرب في السودان

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أعلنت «الجبهة الثورية» في السودان أنها ستدفع بعدد من قياداتها للتبشير باتفاق السلام الموقع في جوبا والتعريف بمكتسباته، بجانب العمل من أجل تحقيق المصالحات الأهلية وتعزيز السلام والتعايش الاجتماعي.

وقال معتصم أحمد صالح مقرر الجبهة الثورية والناطق باسم حركة «العدل والمساواة» في مدينة «الفاشر» عاصمة ولاية شمال دارفور أمس، إن «اتفاقية جوبا للسلام وضعت حداً نهائياً للحرب، وبدأت في تمهيد الطريق لتحقيق الاستقرار الأمني والتعايش السلمي وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم». وأضاف أن «الوفد سيعقد اجتماعات مع النازحين واللاجئين والإدارات الأهلية وأعيان المجتمع لإطلاعهم على بنود اتفاقية السلام، والاستماع إليهم».