الكونجرس يوافق بأغلبية ساحقة على ميزانية دفاعية تتجاوز 740 مليار دولار

واشنطن (وكالات)

اعتمد الكونجرس الأميركي، بشكل نهائي، أمس، ميزانية الدفاع لعام 2021 البالغة قيمتها 740,5 مليار دولار، متحدياً تهديد ترامب بوضع فيتو على إقرارها.

وحصل نص قانون ميزانية الدفاع، الذي سبق أن أيده مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي بغالبية ساحقة، على تأييد 84 عضواً في مجلس الشيوخ ورفض 13.

وحصل القرار بذلك على «غالبية فائقة» من أصوات غرفتي الكونجرس الأميركي، تكفي لتخطي أي فيتو رئاسي على الميزانية.

وقبل أن يدخل حيز التنفيذ، ينبغي إرسال القانون إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس، لكن الملياردير الجمهوري يهدد برفضه، لاسيما لأنه لا يتضمن إلغاء قانون مسمى «المادة 230»، يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها ترامب بالانحياز ضده.

ويعارض ترامب أيضاً نصّ قانون الميزانية على إعادة تسمية قواعد عسكرية تحمل حالياً أسماء جنرالات كونفدراليين كانوا من المدافعين عن الاستعباد.

ويناهض النص كذلك مشروع ترامب تقليص الحضور العسكري الأميركي في ألمانيا. ويفرض النص مهلة 120 يوماً، على الأقل، على وزارة الدفاع قبل الشروع بأي تقليص لقواتها في ألمانيا، وهو ما يعني أن الانسحاب المفترض لا يمكن أن يتم قبل 20 يناير، تاريخ تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه.

ويعتبر النص أن الانسحاب الأميركي من ألمانيا «في فترة تهديدات متزايدة ضد أوروبا، يشكل خطأ استراتيجياً خطيراً من شأنه تقويض مصالح الأمن القومي الأميركية وإضعاف حلف شمال الأطلسي».