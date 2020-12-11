ترامب: أريد منع العالم من قتل نفسه

واشنطن (الاتحاد)

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن تحاول الاستيلاء على ما وصفه بـ«أعظم وأسرع المعجزات الطبية في تاريخ العصر الحديث».

وجاء في تغريدة نشرها ترامب في حسابه على «تويتر»: «وقت إنفلونزا الخنازير (H1N1)، كانت محاولة إدارة أوباما للقاح، بقيادة جو بايدن، كارثة كاملة وشاملة، والآن يريدون المجيء والاستيلاء على واحدة من أعظم وأسرع المعجزات الطبية في تاريخ العصر الحديث، لا أعتقد ذلك!». وفي تغريدة أخرى، قال ترامب: «بينما أدفع المال، وأغرق في البيروقراطية، أفنيت 5 سنوات في الموافقة على لقاحات جديدة ورائعة.. ولا تزال سلحفاة كبيرة وقديمة وبطيئة، اترك اللقاحات الآن، وتوقف عن اللعب وابدأ في إنقاذ الأرواح». وتابع في تغريدة، قائلاً: «أريد فقط منع العالم من قتل نفسه».