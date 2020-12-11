الأمم المتحدة تدعو لتعاون عالمي بشأن لقاحات كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إلى تعاون عالمي بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وفي رسالة مصورة لمنتدى جائزة نوبل للسلام السنوي، قال جوتيريش إن العالم واجه "عدواً مشتركاً" متمثلاً في الفيروس.

وأكد أن "الحكومات، لسوء الحظ، لم ترق إلى استجابة مشتركة لهذا التهديد العالمي"، مضيفاً أن الحقائق وإرشادات علمية متوفرة من قبل منظمة الصحة العالمية يجب أن تكون أساساً لعمل عالمي منسق.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن "الاستجابة كانت مجزأة وفوضوية، مع تنافس الدول والأقاليم، بل وحتى المدن، للحصول على توريدات ضرورية".

وذكر "لا نستطيع أن ندع هذا الأمر نفسه يحدث بالنسبة للحصول على لقاحات جديدة مضادة لكوفيد- 19، حيث يجب أن تكون للصالح العام العالمي".

وأوضح جوتيريش أن الجائحة كانت دليلاً على أن العالم احتاج إلى عمل متعدد الأطراف بشكل أكبر ومؤسسات دولية أكثر قوة.

وأشار إلى أن هناك تفاوتاً في علاقات القوة العالمية، مشيراً بوجه خاص إلى تشكيلة مجلس الأمن الدولي.

وأضاف جوتيريش أن "الدول، التي ظهرت في القمة قبل أكثر من سبعة عقود، ترفض التفكير في إجراء إصلاحات"، داعياً إلى أن "يكون لدول أفريقية والعالم النامي، بشكل أوسع، صوت أكبر في صنع القرار العالمي".