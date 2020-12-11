قمة الاتحاد الأوروبي تؤيد فرض عقوبات جديدة على تركيا

وافق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على تركيا على خلفية الاستفزازات التي تقوم بها في البحر الأبيض المتوسط.

وقرر الاتحاد وضع قائمة بشخصيات وشركات تركية لفرض عقوبات عليها جراء دورها في عمليات الحفر والاستكشاف غير القانونية في منطقة شرق البحر المتوسط.

وتضغط اليونان وقبرص من أجل تحرك قوي من التكتل الأوروبي ضد تركيا، بسبب تنقيبها عن النفط والغاز في منطقة تابعة لمياههما الإقليمية. وتدعمهما فرنسا في هذا المسعى.

وكتب وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بيون على تويتر "تبنى المجلس الأوروبي عقوبات في مواجهة الأفعال الأحادية والاستفزازات من جانب تركيا".

وأشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة عقب قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في مقر التكتل في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى أن تطبيق العقوبات ينتظر تقريرا من مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

كان بوريل صرح، مراراً، أن العقوبات آتية لا محالة بسبب عدم تجاوب تركيا مع المبادرات الأوروبية.