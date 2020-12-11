إندونيسيا تسجل 6310 إصابات بكورونا

كشفت بيانات الفريق المكلف بمكافحة مرض «كوفيد-19» أن إندونيسيا سجلت، اليوم الجمعة، 6310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن 175 وفاة وهي أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد.

وبعد إعلان بيانات اليوم الجمعة يرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 605243 فيما بلغت الوفيات 18511 وكلاهما الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا.