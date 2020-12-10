يوسف العتيبة: الإمارات ترسم طريقاً إيجابياً جديداً للمنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بالحوار وتخفيض التوتر في المنطقة ورسم طريق جديد إيجابي لمنطقة الشرق الأوسط من خلال الانفتاح والتسامح والتركيز على المستقبل، مثمنةً في الوقت ذاته موقف أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، مؤكدةً أن استمرار الدعم الأميركي سيساعد الإمارات في تحمل المزيد من الأعباء الملقاة على عاتق أمننا الجماعي، ومتطلعةً إلى تعميق العلاقة القائمة منذ 49 عامًا مع الولايات المتحدة من خلال العمل المشترك على مواجهة التحديات التي تشمل قضايا الصحة العالمية والمناخ العالمي ومنع انتشار الأسلحة النووية والنزاعات الإقليمية.

ونشر حساب سفارة دولة الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية عبر «تويتر» سلسلة تغريدات لمعالي يوسف العتيبة، سفير الدولة في واشنطن، قال فيها: «دولة الإمارات العربية المتحدة تُثمن عاليًا موقف جميع أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي فيما يتعلق بالتصويت الذي جرى اليوم (الخميس)، إن استمرار الدعم الأميركي سوف يساعد دولة الإمارات في تحمل المزيد من الأعباء الملقاة على عاتق أمننا الجماعي الذي يشمل أمننا وأمنكم وأمن شركائنا»، وأضاف «نتطلع قدمًا لتعميق العلاقة القائمة منذ 49 عامًا مع الولايات المتحدة الأميركية، وذلك من خلال العمل معًا على مواجهة التحديات التي تشمل قضايا الصحة العالمية والمناخ العالمي ومنع انتشار الأسلحة النووية والنزاعات الإقليمية».

وأردف معالي السفير يوسف العتيبة «إن هذا الأمر سوف يحسن آلية العمل البيني بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة وسوف يسمح لنا بالعمل بمزيد من الفعالية، كما أن هذا الأمر يوفر المزيد من الأمان لنا جميعًا، من خلال الانفتاح والتسامح والتركيز على المستقبل، تقوم دولة الإمارات حاليًا برسم طريق جديد إيجابي لمنطقة الشرق الأوسط، نحن ملتزمون بالحوار وتخفيض التوتر في المنطقة».

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس الأول، بيع طائرات «إف-35» للإمارات.