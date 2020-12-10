توجيه الاتهام لرئيس حكومة تصريف الأعمال و3 وزراء في انفجار بيروت

بيروت (وكالات)

ادعى قاضي التحقيق العدلي في ​قضية انفجار مرفأ​ بيروت ​فادي صوان​، أمس، على رئيس ​حكومة​ تصريف الأعمال ​حسان دياب،​ وعدد من الوزراء السابقين بجرم الإهمال والتقصير.

وشمل الادعاء، بالإضافة إلى دياب​، الوزراء السابقين ​علي حسن خليل​ وغازي زعيتر​، ويوسف فنيانوس​. وحدد صوان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين إلى السرايا الحكومية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وفقاً لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء.

وكان صوان استمع لمدير عام ​أمن الدولة​ ​طوني صليبا​ لثلاث ساعات، وحقق معه في تأخر ​أمن الدولة​ في إجراء التحقيق الأولي في وجود مادة النيترات التي أدت للانفجار في 4 أغسطس الماضي.