مقتل خبراء متفجرات بـ«الشباب» الإرهابية بغارتين جنوبي الصومال

مقديشو (وكالات)

أعلنت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، أمس، تنفيذ غارتين جويتين استهدفتا خبراء متفجرات في حركة «الشباب» الإرهابية.

وأشار بيان للقيادة الأميركية إلى أنه تم تنفيذ الغارتين بالتعاون مع قوات الصومالية في مدينة «جلب» جنوبي البلاد. وبحسب البيان، قال قائد القيادة الأميركية في أفريقيا الجنرال ستيفن توسيند إن «التقييمات الأولية تشير إلى مقتل الإرهابيين الذين لم يحدد عددهم»، مؤكداً عدم إصابة أو مقتل أي مدنيين جراء الغارتين.

وتشن حركة «الشباب» الإرهابية عشرات من الهجمات بالسيارات المفخخة سنوياً في وسط وجنوب الصومال، بما في ذلك ضد أهداف مدنية وحكومية وأميركية.