«موديرنا» تبدأ تجارب سريرية للقاحها ضد كورونا على مراهقين

بدأت شركة الأدوية الأميركية «موديرنا»، تجارب سريرية على لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 على الشباب في سن المراهقة.

وذكرت الشركة، اليوم الخميس، أن الدراسة تشمل 3000 مشارك صحتهم جيدة وتتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا في الولايات المتحدة، حيث تسعى إلى إثبات أن اللقاح آمن وفعال لهذه الفئة العمرية.

وقال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة «موديرنا»، في بيان «هدفنا إنشاء بيانات في ربيع عام 2021 من شأنها دعم استخدام اللقاح على المراهقين قبل بداية العام الدراسي 2021».

وأضاف «نأمل أن نتمكن من توفير لقاح آمن لتوفير الحماية للمراهقين حتى يتمكنوا من العودة إلى المدرسة في وضع طبيعي».

وفي أواخر نوفمبر الماضي، أعلنت الشركة أن لقاحها، المعروف باسم «إم آر إن إيه- 1273»، كان فعالا بنسبة 94,1 في المئة، استنادا إلى تجارب المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب التي قامت بها، والتي شملت مشاركين فوق سن 18 عاما.