16 قتيلاً بينهم جنود أتراك بتفجير سيارة في سوريا

قُتل 16 شخصاً بينهم ثلاثة جنود أتراك، اليوم الخميس، في تفجير سيارة مفخخة في بلدة رأس العين الواقعة بشمال شرق سوريا.

وقال مصدر محلي إن السيارة انفجرت عند حاجز لإحدى الفصائل عند مدخل المدينة الواقعة في شمال محافظة الحسكة.

وأسفر الانفجار عن مقتل ثلاثة جنود أتراك ومدنيين اثنين و11 عنصراً من الفصائل.

بينما أصيب نحو 12 شخصاً آخرين بجروح.

وتشهد منطقة شمال شرق سوريا من حين لآخر تفجيرات تستهدف الفصائل المسلحة والقوات التركية.