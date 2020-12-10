العراق يخلد الذكرى الثالثة للنصر على تنظيم داعش

خلد العراق، اليوم الخميس، الذكرى السنوية الثالثة للنصر على تنظيم داعش الإرهابي.

بهذه المناسبة، جرت مراسم في مدينة الفلوجة بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن الكاظمي قوله، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن «الأصدقاء» حول العالم ساعدوا العراق في هذا النصر.

وأضاف الكاظمي، وهو أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية: «في مثل هذا اليوم أيها الأبطال.. سواعدكم وإيمانكم وجذوركم الوطنية العراقية انتزعت النصر على تنظيم داعش الظلامي».

وأكد أن «الانتصار على داعش ليس مجرد انتصار عسكري، بل هو انتصار الحضارة أمام التخلف، التقدم أمام الرجعية، الإنسانية أمام الوحشية، العراق الواحد الموحد أمام التقسيم».

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن «داعش حاول اختطاف الفلوجة والخالدية والأنبار من العراق ولكن العراق لا يقبل القسمة، والعراق أبيُّ الضيم.. والعراق كرامة.. داعش حاول الإساءة إلى كرامة العراقيين، فوجد أمامه أبطالاً وصناديد علّموا الإنسانية معنى الكرامة الوطنية».

وأردف قائلاً: «أصرّيت أن أكون هنا بينكم، لنقول لكل من يحاول المساس بكرامة العراق أو وحدة أراضيه أو سلامة العراقيين إننا هنا والعراق أكبر منكم».