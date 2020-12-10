باكستان تسجل 3138 إصابة جديدة بكورونا و56 وفاة

أعلنت باكستان تسجيل 56 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 8603 حالات اليوم الخميس.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 3138 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 429 ألفاً 280 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم الخميس.

ومازال إقليم السند الأكثر تضرراً من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن خمسة ملايين و906 آلاف و146 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا، و40 ألفاً 202 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 374 ألفاً 301 شخص في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2575 مريضاً في حالة حرجة.