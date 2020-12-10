أفغانستان: ارتفاع وفيات كورونا بنسبة 46%

ذكر تقرير إخباري، اليوم الخميس، أن وزارة الصحة العامة بأفغانستان، أطلقت تحذيراً بشأن زيادة أعداد حالات الوفاة المرتبطة بمرض (كوفيد19-) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا هذا الأسبوع، بنسبة 46 بالمئة بالمقارنة مع الأسبوع السابق، حيث قالت إن النسبة اليومية للوفيات زادت من (5 إلى 10) لتصبح (10 إلى 20).

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية اليوم الخميس عن وزارة الصحة العامة قولها أمس، إن هناك 1678 شخصاً ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في أفغانستان الأسبوع الماضي، وهو عدد أعلى من الأسابيع السابقة.

وأوضح سامسور، وهو متحدث باسم الوزارة، أن سبب زيادة انتشار الفيروس هو عدم استخدام المواطنين للكمامات.

وكانت وزارة الصحة العامة الافغانية أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصلت حتى الآن إلى 48 ألفاً و540 وإجمالي حالات الوفاة 1921 وإجمالي حالات الشفاء 38 ألفاً و150 حالة.