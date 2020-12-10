البرازيل تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أغسطس

قالت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الأربعاء، إن البرازيل سجلت 53453 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أعلى معدل إصابة بالفيروس منذ منتصف أغسطس. كما سجلت 836 حالة وفاة بكوفيد-19.

وطبقاً لبيانات الوزارة يبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلد الواقع في أميركا الجنوبية ستة ملايين و728452 منذ ظهور الوباء، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 178995 وفاة لتصبح ثالث أعلى دول العالم تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة والهند.