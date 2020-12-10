الولايات المتحدة تسجل أكثر من 3 آلاف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أحصت الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة آلاف وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ أبريل، بالإضافة إلى أكثر من 220 ألف إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وولاية كاليفورنيا التي كان فُرض في كل مناطقها حجر صحي من جديد منذ بداية الأسبوع، سجلت لوحدها أكثر من ثلاثين ألف إصابة جديدة بكورونا الأربعاء، وهو رقم قياسيّ لولاية في يوم واحد، بحسب ما أفاد "كوفيد تراكينغ بروجيكت".

ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع.

والأميركيون الذين يواجهون موجة جديدة من الفيروس منذ أسابيع عدة، يعلقون الآمال على التوزيع الوشيك للقاح في البلاد.

في المجموع، أصيب أكثر من 15 مليون شخص بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة، وتوفي نحو 290 الفاً في البلاد جراء الفيروس.