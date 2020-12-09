17 ولاية أميركية تنضم لدعوى قضائية لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة

أعلنت 17 ولاية أميركية، الأربعاء، دعمها لدعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس أمام المحكمة العليا لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة.

وأقامت ولاية تكساس دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأميركية في محاولة لإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات خسرها الرئيس دونالد ترامب أمام جو بايدن الذي أعلن انتخابه في إطار مسعى لإلغاء الآثار المترتبة على نتيجة الانتخابات.

واستهدف المدعي العام الجمهوري لولاية تكساس كين باكستون في الدعوى ولايات جورجيا وميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن التي كانت ساحات لمعارك انتخابية.

وأكد ترامب أنه الفائز وقال إن تزويرا على نطاق واسع شاب عملية التصويت.