البيت الأبيض يقترح حزمة تحفيز «تريليونية» لإنقاذ الاقتصاد

واشنطن (وكالات)

قدّمت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب اقتراحاً جديداً لخطة مساعدات بقيمة تناهز تريليون دولار، هدفها إنعاش الاقتصاد الأميركي، رفضها فوراً زعماء المعارضة الديموقراطية التي تفضل خطة اقترحها أعضاء من الحزبين في البرلمان ويجري التفاوض عليها.

وعرض البيت الأبيض الاقتراح على أمل إنهاء حالة التعثر المستمرة منذ شهور وإيجاد اتفاق بين الديموقراطيين والجمهوريين.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان على «تويتر»، في وقت متأخر مساء أمس الأول: «قدّمتُ اقتراحاً من الرئيس ترامب بقيمة 916 مليار دولار».

وعرض منوتشين الاقتراح على رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي، خلال اجتماع معها.

وتزيد قيمة هذا الاقتراح الجديد قليلاً عن خطّة مساعدات تبلغ 908 مليارات دولار كانت قد اقترحتها في الآونة الأخيرة مجموعة من الديموقراطيّين والجمهوريّين، وشكّلت أرضية للمفاوضات بين الجانبين.

وقالت نانسي بيلوسي وتشاك شومر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ: «المفاوضات بين الحزبين هي أفضل أمل للتوصل إلى حل مدعوم من الحزبين».

وأضافت بيلوسي: «اقتراح الرئيس يبدأ بخفض تعويضات البطالة التي تناقش راهناً من قبل مجلس الشيوخ من 180 ملياراً إلى 40 ملياراً».

ويلقي رفض بيلوسي وشومر مجدداً بعض الشكوك الجديدة حول احتمال إقرار خطة الإنعاش الإضافية قبل تولي جو بايدن مهامه في 20 يناير، في وقت يدفع فيه انتشار جائحة «كوفيد- 19» مجدداً الولايات الأميركية إلى تقليص نشاطها الاقتصادي.

والوقت المتاح قصير لأن ملايين الأميركيين من بين أضعف الفئات لن يتلقوا أي مساعدة فيدرالية، أو من ولاياتهم اعتباراً من 26 ديسمبر، في حال دعم إقرار الخطة.

وتواجه أسر كثيرة احتمال أن تطرد من منازلها في نهاية السنة لعدم سدادها الإيجار.

وهذه المفاوضات متعثرة منذ شهور، واستؤنفت في الفترة الأخيرة. وكان الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن شدد على الحاجة إلى مساعدة أكثر الأسر والشركات ضعفاً على الخروج من هذا الوضع، وتجنب تواصل الأزمة الاقتصادية الحالية.

ويرى الرئيس المنتخب أن الخطة تشكل «دفعة أولى» قبل خطة إنعاش واسعة النطاق قد تعرض سريعاً بعد دخوله البيت الأبيض.

وتُواجه المناقشات التي يجريها أعضاء الكونجرس نقطتي خلاف رئيسيتين: حماية الشركات من بعض الملاحقات القضائية، ولاسيما في حالات إصابة موظفين بفيروس كورونا المستجد، وهي نقطة يدافع عنها الجمهوريون، وتقديم مساعدة للولايات والسلطات المحلية، وهو أمر يطالب به الديموقراطيون.

ويتضمن الاقتراح الذي قدّمه البيت الأبيض كلا الموضوعين، فيما تشمل الحماية القانونية المدارس والجامعات أيضاً.

ولتمويل هذا الاقتراح، ينوي البيت الأبيض خصوصاً استخدام مبلغ 140 مليار دولار أقر، ولكنه لم يستخدم بعد، لصالح الشركات الصغيرة و429 ملياراً من «صندوق الخزانة».

ولا يشمل الاقتراح تقديم شيكات إلى الأسر الأميركية على غرار ما حصل ضمن خطة الإنعاش الأولى، التي أقرت في مارس مع بداية الجائحة.

إلى ذلك، قدم بايدن، أمس، الفريق المنتظر أن يقود تعامل إدارته مع جائحة فيروس كورونا، وأكد على توزيع اللقاحات على نطاق واسع لتحقيق هدفه بإعطاء الأميركيين مئة مليون جرعة في المئة يوم الأولى له في السلطة.

وأضاف بايدن أنه يريد من الكونجرس أن يوفر التمويل الكامل لتوزيع اللقاحات على جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال في إفادة صحفية في ويلمنجتون بولاية ديلاوير: إن عودة الأطفال إلى المدارس ستكون أولوية وطنية له في المئة يوم الأولى.

وقال بايدن: «نستطيع في المئة يوم الأولى تغيير مسار المرض وتغيير الحياة في أميركا للأفضل». وتابع: «مهما كانت قناعتك السياسية أو وجهة نظرك، استخدم الكمامة لمدة 100 يوم». وقال بايدن: «المئة يوم الأولى لي في السلطة لن تضع نهاية لكوفيد- 19، ولا يمكن أن أعد بذلك، سيحتاج الأمر بعض الوقت». وقدم الرئيس المنتخب خافيير بيسيرا وزير العدل في ولاية كاليفورنيا، وهو من أصول لاتينية وعضو سابق بالكونجرس، ليتولى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، والدكتورة روشيل والينسكي، رئيسة قسم الأمراض المعدية في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، لإدارة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.