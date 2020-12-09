اختيار بايدن فريقه من «شركة استشارات» يثير الجدل

واشنطن (وكالات)

باختياره وزراء من شركة واحدة لـ«الاستشارات الاستراتيجية» في واشنطن، يثير جو بايدن جدلاً حول نظام يسمح للمسؤولين الأميركيين بالعمل لمصلحة مجموعات ضغط في فترة تفصل بين مغادرتهم منصباً حكومياً وتوليهم آخر.

فوزير الخارجية الأميركي المقبل توني بلينكين، ومديرة الاستخبارات الأميركية أفريل هينس، والمتحدثة باسم الحكومة جين بساكي عملوا جميعاً في مكتب «ويست-إيكزيك أدفايزر».

وأما الجنرال لويد أوستن، الذي اختاره الرئيس المنتخب لتولي وزارة الدفاع، فلم يكن مستشاراً لهذه الشركة فحسب، بل كان أيضاً رئيساً لصندوق استثماري لها يحمل اسم: «باين آيلاند كابيتال بارتنرز».

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن بايدن يفكر في تعيين مستشار آخر في هذه الشركة هو ديفيد كوهين رئيساً لوكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه».

وبعد أربع سنوات من الاتهامات بتضارب المصالح، التي وجهت إلى دونالد ترامب، أثار اختيار بايدن الاستفادة من هذا المكتب الاستشاري الخاص الذي له علاقات وثيقة بالصناعة الدفاعية، انتقادات.

ويقول نوا بوكبيندر، مدير مجموعة مكافحة الفساد «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق» في واشنطن، «على حكومة بايدن وهؤلاء المرشحين إظهار أنهم سيتخذون خطوات مدروسة لتجنب أي تضارب في المصالح».

وعبر عن أمله في «أن تستخلص الحكومة المقبلة العِبر».

وأنشئت شركة «ويست-إيكزيك» في 2017 لاستقبال مسؤولين سابقين في إدارة باراك أوباما، بعد انتخاب دونالد ترامب. وقدموا خدمات «استشارات استراتيجية» للشركات الراغبة في الاستعانة بخبرتهم في قضايا الأمن والدفاع.

واستقت اسمها من «جادة ويست-إيكيزكتيف»، وهو شارع صغير معزول عن حركة المرور يفصل بين البيت الأبيض والمبنى الكبير الذي يضم معظم مكاتب السلطة التنفيذية الأميركية، أي مبنى أيزنهاور. ويرى البعض في نشاط هذه الشركة شكلاً من أعمال الترويج، واستخدام شبكات مؤثرة، لإقناع المسؤولين والبرلمانيين بتغيير القوانين حسب مصالح عملائها.

ودفعت فضائح فساد في الولايات المتحدة مسؤولين منتخبين إلى فرض قواعد صارمة على العاملين في مجموعات الضغط، وخصوصاً لجهة ضرورة كشف زبائنهم بشكل واضح.

ولكن الأمر لا ينطبق على الشركات الاستشارية وموظفيها غير الملزمين بكشف عملائهم.

ومع ذلك، كشفت المجلة المتخصصة «ذي أميركان بروسبكت» وصحيفة «نيويورك تايمز» بعض عملاء «ويست-إيكيزك»، ولاسيما الشركة المصنعة للطائرات بدون طيار «شيلد إيه آي»، التي أبرمت عقداً مع وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» و«شميت فيتشر»، التي يديرها الرئيس السابق لمجموعة جوجل إريك شميدت.

وجمع صندوق الاستثمار التابع لهذه الشركة 283 مليون دولار للاستثمار في شركات صناعة الدفاع. ومن أبرز مسؤولي صندوق «باين آيلاند»، توني بلينكين ولويد أوستن.

ويرى المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض ريتشارد بينتر أن افتقار شركات الاستشارات الاستراتيجية إلى الشفافية يمثل مشكلة حقيقية.

وقال: «يجب على الأقل الكشف عن أسماء العملاء للمسؤولين عن القواعد الأخلاقية، إن لم يكن للجمهور».

ويشير نوا بوكبيندر إلى أن رواج الشركات الاستشارية حديثاً، والتي أصبحت مفضلة على مجموعات الضغط التقليدية «ليس في الحقيقة تطوراً باتجاه مزيد الشفافية».

ويرى أنه يتعين على أعضاء الحكومة الأميركية الجديدة الكشف عن أصولهم وبيعها، والنأي بأنفسهم في حال تضارب المصالح. وأضاف «سنراقب كل هذا بدقة».