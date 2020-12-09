إسرائيل تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا في 27 ديسمبر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن السلطات ستبدأ حملة التلقيح ضد مرض كوفيد-19 اعتباراً من 27 ديسمبر الجاري بعد تلقي الدفعة الأولى من جرعات اللقاح من شركة "فايزر".

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي "سيبدأ التطعيم في 27 ديسمبر"، موضحاً أن خدمة الصحة العامة ستتمكن من إعطاء 60 ألف لقاح يومياً.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصلت إلى إسرائيل أول دفعة من لقاحات "فايزر" وتتضمن 8 ملايين جرعة.

وأعلن نتانياهو، لدى وصول طائرة شحن جوي من شركة "دي إتش إل" محملة بجرعات اللقاح "هذا احتفال كبير لإسرائيل".

ووصلت دفعة اللقاحات قبل عدة أيام من بدء احتفالات عيد الأنوار اليهودي الذي يبدأ الخميس.

وقال نتنياهو، الذي أحصت بلاده نحو 349 ألف إصابة و2932 وفاة، إن "النهاية تلوح في الأفق". وأضاف "المهم بالنسبة لي هو تطعيم المواطنين الإسرائيليين (...) أريد أن أكون قدوة لهم، وأنوي أن أكون أول من يتم حقنه باللقاح في دولة إسرائيل".

وأثبتت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية أن اللقاح كان فعالا بنسبة 90 في المئة في الوقاية من أعراض فيروس كورونا، كما لم تنتج عنه آثار جانبية ضارة في صفوف آلاف المتطوعين.

وبدأت بريطانيا استخدام اللقاح الثلاثاء.