وزير برازيلي يلمح لاحتمال بدء حملة تطعيم ضد «كورونا» قريباً

أشار وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو، اليوم الأربعاء، إلى أن بلاده قد تبدأ في حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد باللقاح الذي طورته شركتا «فايزر» و«بيونتك» بين ديسمبر الجاري ويناير المقبل.

وأضاف بازويلو لشبكة «سي إن إن البرازيل»، «إذا حصلت شركة فايزر على تصريح طارئ وأرسلت لنا بعض الشحنات، يمكن أن تبدأ التطعيمات في أواخر ديسمبر أو في يناير».

وقال إن اللقاح سيطرح في البداية «بكميات محدودة للاستخدام الطارئ».

وسجلت البرازيل أكثر من 6.6 مليون إصابة بفيروس كورونا، وهو ثالث أكبر عدد في جميع أنحاء العالم. وبلغ عدد الوفيات أكثر من 178 ألفاً، وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقال الرئيس جاير بولسونارو، أمس الأول الاثنين، إن الحكومة الاتحادية ستقدم التطعيم لجميع السكان طواعية ودون تكلفة.

وتخطط البرازيل للحصول على لقاحات طورتها عدة شركات، وتحتاج إلى موافقة الهيئة التنظيمية الصحية «أنفيزا».