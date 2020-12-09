أميركا: 217 ألف إصابة جديدة و2566 وفاة جراء كورونا

شهدت الولايات المتحدة، زيادة قياسية في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، إن 217046 إصابة سجلت ما يرفع مجموع الإصابات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس في الولايات المتحدة إلى 15 مليوناً و40 ألفاً و175 حالة.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 285351 بعد تسجيل 2566 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات مرض كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأميركية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات والوفيات بالمرض بعد عيد الشكر، الذي خلده الأميركيون نهاية نوفمبر الماضي، وتتجمع فيه العوائل.