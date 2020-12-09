السجن والأشغال المؤقتة لمدانين بالإرهاب في الأردن

عمّان (وكالات)

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، بالسّجن حتى 15 عاماً، لمتهمين بعد إدانتهم بتشكيل عصابات، تقوم بأعمال تصدير السلاح، واستيراد مواد مخدرة، وأعمال إرهابية، وفق وكالة الأنباء الأردنية. وقضت المحكمة بالسجن مع الأشغال المؤقتة لمدة تراوحت بين 3 و7 أعوام لعدد من المتهمين بعد إدانتهم بتهمة التهديد بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية والالتحاق بتنظيمات إرهابية.

وقضت أيضاً بالسجن ضد متهمين مع الأشغال المؤقتة بين 3 أعوام ونصف و15 عاماً، لتصديرهم أسلحة نارية أوتوماتيكية، وحيازة وصنع مواد حارقة لاستخدامها على وجه غير مشروع أيضاً.

وقضت بسجن 3 متهمين مع الأشغال المؤقتة بين 7 و15 عاماً لتشكيلهم عصابة للتَّعدي على الأشخاص والأموال وأعمال اللصوصية، وسجن متهمين باستيراد مواد مخدرة للاتجار فيها مع الأشغال المؤقتة بين 12 و15 عاماً.