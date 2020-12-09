الحريري يسلم الرئيس اللبناني التشكيلة الحكومية المقترحة

قدم رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون التشكيلة الحكومية المقترحة.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الرئيس عون «تسلم من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عند الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، تشكيلة حكومية من 18 وزيراً».

وأضاف البيان أن عون استعرض مع الحريري «اتصالات الساعات الأخيرة التي أجراها رئيس الحكومة المكلف على هذا الصعيد».

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أن عون استقبل «رئيس الحكومة المكلف الذي قدم له تشكيلة حكومية كاملة. وفي المقابل، سلّم عون للحريري طرحاً حكومياً متكاملاً يتضمن توزيعاً للحقائب على أساس مبادئ واضحة».

كما أعلن الحريري، مساء اليوم الأربعاء، أنه قدم للرئيس اللبناني تشكيلة حكومية كاملة من 18 وزيراً من أصحاب الاختصاص بعيداً عن الانتماء الحزبي.

وقال الحريري، بعد الزيارة الـ 11 للرئيس عون منذ تكليفه تشكيل الحكومة، إن «الرئيس ميشال عون سيدرس التشكيلة، وسنلتقي مجددا».

ووصف الحريري الجو بالإيجابي، قائلاً «أملي كبير بأن نتمكن من تشكيل حكومة بسرعة، توقف الانهيار الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين وتعيد إعمار بيروت وتعيد الثقة والأمل إلى اللبنانيين، عبر تحقيق الإصلاحات المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسية».

كان سعد الحريري قد كلف، في 22 أكتوبر الماضي، تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.

وتعثر، حتى الآن، تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين.