كندا ثاني دولة ترخص لاستخدام لقاح «فايزر-بيونتك» ضد كورونا

وافقت السلطات الكندية، اليوم الأربعاء، على استخدام لقاح «فايزر/بيونتك» المضاد لمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد لتصبح ثاني دولة في العالم تقوم بذلك بعد بريطانيا.

وأكدت وزارة الصحة، في بيان، أن مراجعة للقاح أظهرت أنه يستوفي «المعايير الصارمة للسلامة والفاعلية والجودة للاستخدام في كندا».

وتحدثت الوزارة عن «إنجاز بالغ الأهمية على صعيد مكافحة كوفيد-19 عبر المصادقة على أول لقاح مضاد لكوفيد-19».

كان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن، الاثنين، أنه سيتم تسلم 249 ألف لقاح في ديسمبر مع وصول أولى الشحنات إلى 14 موقعا في أنحاء كندا اعتبارا من الأسبوع المقبل، على أن تبدأ حملة التطعيم بعد يوم أو يومين.

وسيكون عمال الرعاية الصحية والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس ومن بينهم المسنين، في مقدمة الأشخاص الذين سيتم تلقيحهم.

وقال ترودو إنه بحلول سبتمبر 2021، سيكون جميع الكنديين تلقوا اللقاح.

يأتي منح كندا الترخيص للقاح بعد أيام قليلة من مصادقة بريطانيا على استعمال اللقاح على أراضيها ما جعل المملكة المتحدة أول دولة تصرّح باستخدام اللقاح في حملة تلقيح عامة.

وبدأت بريطانيا، أمس الثلاثاء، بالفعل حملة تطعيم شاملة تستهدف، في مرحلته الأولى، العاملين في الصحة والمسنين والأكثر تعرضا لخطر الإصابة.

واللقاح مطور من خلال شركة «فايزر» الأميركية ومختبر «بيونتك» الألماني. وقالت الشركتان إن فعالية اللقاح بلغت 95 في المائة بالنسبة لجميع الأعمار والأعراق وأصحاب التواريخ المرضية المزمنة.