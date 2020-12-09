العاهل الأردني يفتتح مستشفى ميدانياً ثانياً مخصصاً لكورونا

افتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، المستشفى الميداني الثاني المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في محافظة إربد شمال المملكة.

ويضم المستشفى 300 سرير منها 48 للعناية الحثيثة و18 للعناية المتوسطة.

يقع المستشفى في محافظة إربد التي تقع على بعد 89 كلم شمال العاصمة عمّان وبني على أرض تبلغ مساحتها 4650 متراً مربعاً وهو مجهز بجميع الأجهزة والمعدات اللازمة.

ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن مدير الخدمات الطبية الملكية بالوكالة العميد الطبيب أحمد العمري قوله خلال حفل الافتتاح إن «عدد الكادر الطبي والإداري في المستشفى يبلغ 600 شخص من مختلف الاختصاصات».

وأكد أن هذه المستشفيات الميدانية «تعزز دور الخدمات الطبية وتساند جهود الحكومة في التصدي لجائحة كورونا».

وافتتحت السلطات الصحية الأردنية، الاثنين، المستشفى الميداني الأول المتخصص بعلاج كورونا في محافظة الزرقاء (23 كلم شمال شرق عمّان) ويضم 300 سرير منها 48 للحالات الحرجة و12 للحالات المتوسطة بني على أرض تبلغ مساحتها 5200 متر مربع بكلفة إجمالية بلغت تسعة ملايين دينار (حوالي 13 مليون دولار أميركي).

وأعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام علي العايد في الثامن من نوفمبر الماضي أن الحكومة اتفقت مع شركات متخصصة لبناء ثلاثة مستشفيات ميدانية في وسط وشمال وجنوب المملكة ستزيد قدرة المنظومة الصحية بأكثر من 1000 سرير، بينها 180 سريراً للعناية المركزة.

كانت الحكومة الأردنية اتفقت الشهر الماضي مع عدد من مستشفيات القطاع الخاص على علاج مصابين بكورونا يتم تحويلهم إليها من المستشفيات الحكومية.

وسجل الأردن، حتى الآن، أكثر من 247 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس و3162 وفاة، فيما يبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 1406.