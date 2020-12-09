سفير إثيوبيا بالقاهرة: نأمل التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أشهر

أعرب السفير الإثيوبي في القاهرة ماركوس تيكلي، عن أمله في أن تتوصل بلاده ومصر والسودان إلى اتفاق حول سد النهضة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال تيكلي، في حوار مع وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، ورداً على سؤال «نحن الآن في ديسمبر، أمامنا 6 أشهر قبل أن يأتي موسم الأمطار القادم، نأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر الستة المقبلة».

وأضاف السفير الإثيوبي «نأمل أيضاً أن نتوصل لاتفاق مع مصر والسودان خلال الأشهر المقبلة».

ويرعى الاتحاد الأفريقي مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويراعي مصالحها.