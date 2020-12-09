تأجيل مؤتمر ميونيخ للأمن بسبب جائحة «كورونا»

أعلن منظمو مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الأربعاء، تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

والمؤتمر ملتقى للنخبة في مجالي الدفاع والأمن على مستوى العالم، وينعقد في ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا الألمانية في شهر فبراير من كل عام.

وقال رئيس المؤتمر فولفجانج إشينجر، إنه يعمل على تحديد موعد جديد للمؤتمر الذي يُعرف أيضاً باسم «مؤتمر دافوس للدفاع».

وأضاف إشينجر: «هدفي هو انعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن 2021 بطريقة تقليدية قدر الإمكان بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».