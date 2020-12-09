الهند: لم نرفض ترخيص استخدام لقاح «أسترازينيكا»

نفت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، أن تكون قد رفضت التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح شركة «أسترازينيكا» المرشح للوقاية من كوفيد - 19 ولقاح آخر يجري العمل عليه محلياً.

وكانت قناتا «إن.دي.تي.في» و«سي.إن.بي.سي-تي.في18» قد ذكرتا أن المنظمة المركزية للرقابة على المعايير القياسية للأدوية في الهند طلبت مزيداً من البيانات من صناع اللقاحين بعد النظر في طلبات مقدمة لها خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأفادت التقارير بأن الهيئة رفضت اللقاحين.

وقال مصدر، على دراية مباشرة بالأمر، إن قراراً سيصدر بخصوص اللقاحين معا ومن السابق لأوانه معرفة إن كان بالرفض أم بالقبول.

ونفت وزارة الصحة الهندية التقارير في بيان على «تويتر». وقالت الحكومة، أمس الثلاثاء، إنه قد تتم الموافقة على بعض اللقاحات خلال الأسابيع التالية.

كان معهد الأمصال الهندي، الذي يتولى تصنيع لقاح «أسترازينيكا» محلياً، قد قدم يوم الاثنين طلباً للموافقة الطارئة على استخدام اللقاح.