جونسون: يمكن التوصل إلى اتفاق لما بعد «بريكست»

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، عن تفاؤله من إمكانية التوصل إلى «اتفاق تجاري جيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» مع التكتل.

وقال جونسون، أمام النواب في البرلمان البريطاني قبل أن يتوجه إلى بروكسل للقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «لا يزال بإمكاننا التوصل إلى صفقة جيدة».

ويزور جونسون بروكسل على أمل إبرام اتفاق تجاري بشأن مرحلة ما بعد «بريكست» بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي خلال مباحثات مع فون دير لايين.

وأضاف أن الاتفاق لا يزال ممكناً على الرغم من مطالب المفوضية الأوروبية التي «لا يمكن لأي رئيس حكومة أن يقبلها» على حالها.

تأتي زيارة رئيس الوزراء البريطاني المحافظ قبل ثلاثة أسابيع من موعد خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة.