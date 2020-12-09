أول شحنة لقاحات "فايزر" تصل إسرائيل وارتفاع كبير في إصابات "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم عن تسجيل 1719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية وذلك بعد إجراء 69,778 فحصا للكشف عن الفيروس وهو ما يعني ان نسبة النتائج الإيجابية هي 2.5%.

وبلغ عدد حالات الوفاة جراء الفيروس منذ بداية تفشيه في إسرائيل ولغاية اليوم 2,932 حالة بينما هناك 310 مصابين توصف حالتهم بالخطيرة من بينهم 113 مصابا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات.

يشار الى ان مجمل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل منذ بداية انتشار الوباء مطلع العام الجاري ولغاية اليوم بلغ 348,968 إصابة من بينها حاليا 14,905 إصابة نشطة.

من جهتها قالت الاذاعة الإسرائيلية الرسمية إن شحنات اللقاحات الأولى ضد فيروس كورونا من شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" ستصل إلى إسرائيل اليوم على متن طائرة شركة البريد السريع DHL.

وتحتوي طائرة DHL التي ستصل من بروكسل اليوم ما بين 3000 و 4000 لقاح ومن المتوقع وصول الشحنة الرئيسية غدا والتي ستشمل مئات الآلاف من اللقاحات الإضافية.

وسيتم نقلها بسرعة إلى "مزارع التجميد" التابعة لشركة Teva في شوهام حيث سيتم تخزينها عند درجة حرارة 70 درجة تحت الصفر.

وأضافت الاذاعة انه بمجرد الموافقة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA" على التطعيم سيتم تسليم اللقاحات لوزارة الصحة لإذابة الجليد ومن هناك سيتم توجيهها إلى نقاط التطعيم في جميع أنحاء اسرائيل حيث ان العمر الافتراضي للقاح حوالي خمسة أيام.

وستبدأ حملة التطعيم بالفرق الطبية العاملة في المستشفيات ثم تنتقل إلى الصناديق الصحية والتي ستسمح بتلقيح الجمهور في مراكز أو عيادات مخصصة ولتشجيع الجمهور على التطعيم فيما ستعمل الوزارات الاسرائيلية المختلفة حسب الاذاعة على تقديم حوافز للذين يخضعون للتلقيح بما في ذلك مزايا مثل الإعفاء من العزل والدخول المجاني إلى الفنادق والصالات الرياضية والمؤسسات الثقافية والأحداث الرياضية.