روسيا تسجل 26190 إصابة و559 وفاة جديدة بكورونا

سجلت روسيا اليوم الأربعاء 26190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأربع والعشرين ساعة الماضية منها 5145 حالة في موسكو، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى مليونين و541199 حالة منذ بدء تفشي الجائحة.

وقالت السلطات إن 559 توفوا بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل العدد الرسمي الإجمالي للوفيات إلى 44718 وفاة.