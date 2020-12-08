القوات الأميركية تضبط شحنة مخدرات قبالة سواحل اليمن

عدن (وكالات)

أعلنت القيادة المركزية للقوات الأميركية، أمس، اعتراض قارب شراعي مجهول، محملاً بشحنة كبيرة من المخدرات، قبالة السواحل اليمنية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر: إن «المدمرة الأميركية يو أس أس رالف جونسون، تمكنت يوم 4 ديسمبر، من اعتراض وحجز شحنة مخدرات مشبوهة يفوق وزنها عن 900 كغ على متن قارب شراعي عديم الهوية يبحر في المياه الدولية لبحر العرب قبالة السواحل اليمنية».

وأضافت «أن عملية الضبط هذه، تمت بدعم مباشر من قبل القوات البحرية المشتركة بقيادة السعودية». وأوضحت أنه «منذ شهر أكتوبر، تم ضبط 4 شحنات من المخدرات بالشراكة مع القوات البحرية الفرنسية، الأميركية والمملكة المتحدة».

وسبق وضبطت البحرية الأميركية شحنات أسلحة قادمة من إيران على متن قوارب في بحر العرب قبالة سواحل محافظة المهرة اليمنية، أثناء محاولة تهريبها إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية.