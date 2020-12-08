الأمم المتحدة تتطلع إلى تعاون أممي أفريقي لعقد مؤتمر المصالحة الليبية

نيويورك (وكالات)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن تطلع المنظمة الدولية إلى التعاون مع الاتحاد الأفريقي بهدف تيسير عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية، مؤكداً أن الشراكة بين الهيئتين أسفرت عن نتائج مهمة.

ونسب جوتيريس في معرض حديثه عن التعاون بين المنظمتين الدوليتين خلال اجتماع بمجلس الأمن الدولي الفضل إلى البعثات السياسية وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دعم مجموعة من الأنشطة، من اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا إلى بعثة المراقبين العسكريين للاتحاد الأفريقي في جمهورية أفريقيا الوسطى، والهدنة في جنوب السودان التي ولدت «تفاؤلاً حذراً» في جميع أنحاء البلاد.

ونقل موقع منظمة الأمم المتحدة، كلمة أمينها العام الذي أشاد بالشراكة الأممية الأفريقية بعدما وقع الطرفان اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، واستؤنفت بعدها المحادثات السياسية.

وعبر جوتيريس عن امتنانه لمشاركة الاتحاد الأفريقي المستمرة والوثيقة في دعم عمليات الحوار الجارية خصوصاً وأنه الرئيس المشارك للفريق المعني بالأمن التابع للجنة المتابعة الدولية.