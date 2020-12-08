تكساس تقاضي ولايات متأرجحة

تكساس (وكالات)

أفاد المدعي العام في ولاية تكساس الأميركية، كين باكستون، بأنه يعتزم مقاضاة ولايات جورجيا وميتشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن مباشرة أمام المحكمة العليا الأميركية، متهماً هذه الولايات التي عادة ما تتأرجح في التصويت بين الديمقراطيين والجمهوريين، باستغلال جائحة فيروس كورونا لإدخال تغييرات غير قانونية، في اللحظة الأخيرة، على قواعد التصويت بالبريد.

وزعم باكستون، وهو مؤيد صريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن هذه الولايات «أغرقت مواطنيها بطلبات الاقتراع غير القانونية وبطاقات الاقتراع»، وتجاهلت القواعد الخاصة بكيفية حساب بطاقات الاقتراع عبر البريد، وفقاً لبيان صحفي أعلن خلاله نيته رفع القضية.

ويسعى باكستون إلى الحصول على موافقة المحكمة العليا لرفع الدعوى، قائلاً: «هذه العيوب تمنع بشكل تراكمي معرفة من فاز بشكل شرعي في انتخابات 2020، وتلقي بظلالها على جميع الانتخابات المستقبلية».