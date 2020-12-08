ترامب يلوّح بـ«الفيتو» ضد «الإنفاق الدفاعي»

واشنطن (وكالات)

هدد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي، وهو ما ينذر بحدوث صدام بين ترامب وأعضاء من حزبه الجمهوري في أول تصويت على مشروع القانون في الكونجرس.

وتبلغ قيمة مشروع القانون نحو 740 مليار دولار، ويشمل تمويل الأمن القومي إلى جانب القرارات السياسة الأساسية. ويتم تمرير مشروع قانون الاعتمادات السنوية كل عام منذ الستينيات، وفقاً لرؤية الحزبين.

ويهدد ترامب باستخدام حق النقض «الفيتو»، بسبب مطالب بأن يلغي الكونجرس الحماية القانونية لشركات التكنولوجيا، حيث يخوض ترامب معركة مع شركات التواصل الاجتماعي العملاقة بشأن تحيز مزعوم ضد «المحافظين».

ووتجاهل النواب تهديدات ترامب، إلى حد كبير، ومضوا قدماً في تمرير التشريع الذي تتم صياغته منذ شهور.

وذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن هناك نواباً داخل الحزب الجمهوري يضغطون من أجل الانحياز إلى ترامب بشأن هذه القضية.

وسيحتاج مجلسا الكونجرس إلى تصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين لصالح مشروع لقانون لإبطال استخدام الرئيس لحق النقض، الأمر الذي قد يكون ممكناً.

وقال ترامب في تغريدة عبر «تويتر»، قبل ساعات من التصويت: «آمل أن يصوت الجمهوريون في مجلس النواب ضد قانون تفويض الدفاع الوطني الضعيف للغاية، والذي سأستخدم حق النقض ضده».