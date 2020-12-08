ترامب يوقع مرسوماً لتوزيع لقاحات «كورونا» في أميركا قبل تصديرها

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مرسوماً يمنح الولايات المتحدة أولوية في تسلم لقاحات فيروس كورونا المستجد قبل تصديرها.

وأوضح ترامب أن المرسوم ينص على أن «تعطي الحكومة الأميركية أولوية لتطعيم المواطنين الأميركيين قبل إرسال اللقاحات إلى دول أخرى».

ولفت الرئيس الأميركي إلى أن البلاد قد تفتقر إلى جرعات كافية بعد مرحلة التطعيم الأولى.

وأعلن تحالف شركتي «فايزر/بيونتك»، أن كمية الجرعات التي سيسلمها في الولايات المتحدة لن تتجاوز مئة مليون جرعة.

وقدمت الشركتان طلباً إلى الولايات المتحدة للحصول على إذن لتسويق لقاحهما في الولايات المتحدة. ويتوقع أن يحصل اللقاح، خلال الأيام المقبلة، على الترخيص. وهو ما سيعني بدء حملة التطعيم الشامل.

وقال الخبراء في الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير «أف دي إيه»، في تقرير نشر، اليوم الثلاثاء، إن لقاح شركتي «فايزر» و«بيونتك» ضد فيروس كورونا المستجد، لا يشكل أي خطر على السلامة يحول دون حصوله على ترخيص.