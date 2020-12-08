النيابة تطلب "المؤبد" لمتهمين في هجمات يناير 2015 بفرنسا

طلبت النيابة العامة الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، إنزال عقوبات مشددة بحق غالبية المتهمين الأربعة عشر في هجمات يناير 2015 في فرنسا من بينها السجن مدى الحياة لمتهمين.

وقالت المدعية العامة جولي هولفيك، أمام محكمة الجنايات الخاصة في العاصمة باريس "ينبغي أن تكون الإدانات على مستوى الخطورة القصوى للأفعال" التي ارتكبت خلال الهجمات خصوصاً على مقر المجلة الساخرة "شارلي إيبدو".

وطالب الادعاء بأقسى العقوبات أي السجن مدى الحياة لمتهمين اثنين هما محمد بلحسين الذي يحاكم غيابياً بعد انتقاله إلى سوريا وعلي رضا بولات الذي يقدم على أنه "عنصر أساسي" في التحضيرات.

وشهدت فرنسا هجمات في السابع من يناير والثامن والتاسع منه نفذها الشقيقان سعيد وشريف كواشي فضلاً عن أميدي كوليبالي واستهدفت مجلة "شارلي إيبدو" وشرطية بلدية في إحدى ضواحي باريس ومتجراً يهودياً.

وأسفرت هذه الهجمات، التي تبعتها أخرى، عن سقوط 17 قتيلاً.

وطالبت النيابة العامة كذلك بالسجن ثلاثين عاماً في حق المتهمة حياة بومدين.

وطالب الادعاء بسجن المتهم مهدي بلحسين الذي يحاكم غيابياً مدة 20 عاماً. ويعتقد أن بلحسين قتل في العراق أو سوريا على غرار شقيقه محمد.

وطلب إنزال عقوبات متفاوتة المدة على بقية المتهمين.

وتتواصل مرافعات الدفاع حتى الاثنين وينتظر صدور الحكم في 16 ديسمبر الجاري.