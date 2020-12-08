ترامب يجدد تهديده بفرض فيتو على ميزانية الدفاع

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً، اليوم الثلاثاء، باستخدام حق الفيتو على الميزانية العسكرية الأميركية السنوية قبيل تصويت أول عليها في مجلس النواب.

ومن المتوقع أن يقر النص، الذي يتمتع بدعم واسع في صفوف الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة على تويتر "آمل أن يصوت الجمهوريون في مجلس النواب ضد القانون" حول ميزانية الدفاع "التي سأواجهها بفيتو".

وكان مشروع ميزانية الدفاع، البالغة قيمتها 740,5 مليار دولار، محور مفاوضات بين البرلمانيين الجمهوريين والديمقراطيين لمدة أشهر. وهي تنص على زيادة بنسبة 3% في أجور العاملين في طواقم الدفاع.

وسيجري التصويت على مشروع القانون، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، في مجلس النواب ومن ثم بعد أيام قليلة في مجلس الشيوخ لكنه يحتاج بعد ذلك إلى مصادقة من الرئيس ليدخل حيز التنفيذ.

ولدى الرئيس الجمهوري مآخذ عدة على هذه الميزانية.

فالنص لا يتضمن إلغاء قانون "المادة 230" الذي يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها ترامب بالانحياز ضده.

ويعترض النص أيضاً على مشروع دونالد ترامب لخفض الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا. ويفرض على البنتاجون مهلة لا تقل عن 120 يوماً قبل أي خفض لعدد الجيش الأميركي في ألمانيا الأمر الذي يعني أن أي انسحاب أميركي لا يمكن أن يحصل قبل تولي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن السلطة.

ولمح دونالد ترامب إلى هذه المواضيع في تغريدة الثلاثاء.