"فايزر": نطور نسخة من لقاح كورونا لا تحتاج درجات حرارة متدنية

قال رئيس شركة "فايزر"الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن مؤسسته ومختبر "بيونتك" الألماني يعملان على تطوير نسخة جديدة من لقاحهما ضد فيروس كورونا المستجد لا تحتاج للتخزين في درجة حرارة 70 تحت الصفر، كما هو حال النسخة الحالية من العقار.

وخلال مؤتمر صحفي في الاتحاد الدولي للأدوية ومقره في جنيف، قال ألبرت بورلا رئيس فايزر "نعمل على تطوير نسخة من أجل تجنب درجة الحرارة 70 تحت الصفر".

في الوقت نفسه، قال بورلا إن درجة الحرارة المنخفضة والمطلوبة في الوقت الراهن لا تمثل مشكلة، مشيرا إلى أن المهندسين طوروا صناديق جعلت من الممكن نقل اللقاح دون تبريد من الخارج.

وتابع بورلا أن البيانات الخاصة بما إذا كان اللقاح لا يحمي من مرض كوفيد-19 وحسب بل إنه يمنع العدوى أيضا، سيتم طرحها مطلع العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا هي أول دولة في العالم تصدر موافقة طارئة في الثاني من ديسمبر الجاري على استخدام لقاح الشركتين في أنحاء البلاد. وقد انطلقت حملة التطعيم العامة في بريطانيا اليوم، وهي أكبر حملة من نوعها في تاريخ المملكة المتحدة.

وقدمت الشركتان وشركة "موديرنا" طلبات إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى لاستصدار تصريح باستخدام لقاحاتها.

وبحسب تصريحات بورلا، فإن "فايزر" و"بيونتك" تعتزمان إنتاج 50 مليون جرعة من هذا اللقاح في العام الحالي و1,3 مليار جرعة منه في العام المقبل.



