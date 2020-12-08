الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي سجل 12 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، نزولاً من 15 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن 10 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج. وذكرت اللجنة أيضاً أن الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض تراجعت إلى خمس إصابات من ست إصابات في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين الحالات بلا أعراض إصابات مؤكدة.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86646 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.