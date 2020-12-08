بايدن يختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيراً للدفاع

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي قاد القوات الاميركية لدخول بغداد عام 2003 وترأس القيادة المركزية (سنتكوم)، ليكون أول وزير دفاع أميركي من أصول أفريقية.

وتفوق الجنرال السابق الذي خاض حربي افغانستان والعراق والبالغ 67 عاما على المرشحة المفضلة لهذا المنصب ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع.