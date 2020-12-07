الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً واسعاً في الضالع

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحبط الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل، في محافظة الضالع، هجوماً واسعاً لميليشيات الحوثي الإرهابية كان يستهدف مواقع عسكرية في قطاع «بتار» جنوب غربي مديرية «قعطبة» على حدود مديرية «الحشاء». وقالت مصادر عسكرية: إن عناصر من ميليشيات الحوثي، شنوا هجوماً مفاجئاً تجاه موقع «السّقَاية»» شمال بلدة «بَتار»، استخدموا فيه الأسلحة المتوسطة والثقيلة من اتّجاه «الشامريَّة وحبيل عبيد» شمال شرقي مديرية «الحشاء». وقالت المصادر، إن مواجهات عنيفة دارت مع المهاجمين من عناصر الميليشيات الحوثية، استخدمت فيها القذائف الصاروخية والأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، مؤكدة أن قوات الجيش أحبطت المحاولة الحوثية بنجاح، وكبدت الحوثيين خسائر بشرية ومادية.

إلى ذلك، شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس، قصفاً مكثفاً استهدف الأحياء السكنية في مركز مديرية التحيتا، جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية، إن الميليشيات قصفت منازل المدنيين، عبر بقايا جيوبها المتمركزة في مناطق سيطرتها بقذائف الـ «R.B.G»، كما استخدمت في القصف أنواع من الأسلحة المتوسطة. وذكرت المصادر أن القصف الحوثي تركز على أحياء سكنية مكتظة بالمدنيين، وأحدث حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين، كما تسبب في حدوث أضرار محدودة ببعض المنازل.

إلى ذلك، رصدت فرق الاستطلاع في القوات المشتركة تحليق 6 طائرات مسيرة تابعة للميليشيات في سماء مديريتي حيس والتحيتا جنوب المحافظة. ووفق مصدر عملياتي، فإن 4 من تلك الطائرات حلّقت في سماء منطقة الجبلية وواحدة في سماء حيس وواحدة في سماء التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وفي السياق، عثر فريق هندسي في القوات المشتركة، أمس، على حقل ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في وقت سابق بالقرب من طريق عام في ضواحي مدينة الحديدة. وقال مصدر عسكري إنهم اكتشفوا حقلاً من الألغام والمتفجرات في منطقة كيلو 16 شرق المدينة، سارعوا بتفكيكه ونقل المتفجرات إلى مكان آمن، وتنفيذ عملية مسح شامل تحسباً لوجود أي شبكات ألغام أخرى.

وتتولى القوات المشتركة المرابطة في المناطق المحررة من الساحل الغربي حماية المدنيين من قصف الميليشيات وإجراء عمليات مسح متواصلة لنزع عشرات آلاف الألغام التي زرعتها في مختلف مناطق الحديدة قبل طردها منها.

وتتواصل الخروقات الحوثية بشكل مستمر في مناطق متعددة من محافظة الحديدة، وسط تكثيف المليشيا لهجماتها ضد الأحياء السكنية، ما يؤدي في الغالب إلى سقوط ضحايا في أوساط المدنيين العُزّل.

وفي سياق آخر، أكد مصدر أمني يمني، أمس، مقتل 6 جنود يمنيين جراء هجوم مسلح على حاجز بمحافظة أبين جنوب البلاد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، إن «مسلحين من تنظيم القاعدة شنوا هجوماً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على حاجز تفتيش بمدينة لودر شمال شرق المحافظة».

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة آخر، فضلاً عن تدمير عربة عسكرية». وأشار المصدر إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ الهجوم.

تدمير طائرة مسيّرة «مفخخة» أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه السعودية.

وأعلنت قوات التحالف في بيان: عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأضاف التحالف «الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في محاولات تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية لميليشيات الحوثي الإرهابية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي، وتم شحنها إلى اليمن.