الأمم المتحدة تحذر من كارثة اجتماعية في لبنان

بيروت (وكالات)

قالت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة أمس، إن إلغاء الدعم في لبنان دون ضمانات لحماية الفئات الأكثر ضعفاً سيصل إلى حد كارثة اجتماعية، محذرتين من عدم وجود وسيلة لتخفيف الضربة.

وكتبت يوكي موكو ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في لبنان وربا جرادات المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية في مقال رأي «سيكون تأثير إلغاء دعم الأسعار على الأسر الأكثر ضعفاً في البلاد هائلاً، ومع ذلك لا يوجد شيء تقريباً للمساعدة في تخفيف أثر ذلك». وأضافا «من الأهمية بمكان أن ندرك أنه اجتياز لبنان لمنحدر آخر الآن، دون وضع نظام شامل للضمانات الاجتماعية أولاً، سيلحق كارثة اجتماعية بمن هم أكثر ضعفاً في البلاد، وسيطيح برفاهيتهم ورفاهية البلد ككل لسنوات عديدة قادمة».

وكتبت موكو وجرادات في مقال الرأي أن تحليلاً تقريبياً يُظهر أن ما يصل إلى 80 بالمئة من الدعم يستفيد منه النصف الأغنى من السكان، ويذهب 20 بالمئة فقط للنصف الأكثر فقراً.