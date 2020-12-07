منظمة الأمم المتحدة للطفولة تطلب 2.5 مليار دولار لمساعدة 39 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جنيف (وكالات)

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أمس، نداء للحصول على تمويل قيمته 2.5 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة لحياة 39 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب بيان: «أطلقت يونيسف نداء للحصول على تمويل للطوارئ بمبلغ قياسي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار أميركي». وأوضحت المنظمة أن الأموال ستستخدم «للاستجابة لاحتياجات 39 مليون طفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تزويدهم بالمساعدة المنقذة للحياة خلال عام 2021». وأشارت إلى أن المبلغ يشمل زيادة بنحو 500 مليون دولار لمواصلة الاستجابة لـ «كوفيد-19».