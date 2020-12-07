محادثات ما بعد «بريكست» تراوح مكانها

بروكسل (وكالات)

بعد يوم مفاوضات غير مثمر، استمر التعثر بين البريطانيين والأوروبيين الذين يحاولون التوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد «بريكست»، فيما الوقت ينفد لتجنّب فشل ستكون عواقبه الاقتصادية قاسية.

وأعلن متحدث أوروبي، أمس، عن محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، حول ما آلت إليه المفاوضات.

وكان المسؤولان اتفقا على منح يومين إضافيين للمفاوضين للتوصل إلى اتفاق حول العلاقات في مرحلة ما بعد «بريسكت»، مع وجود أقل من شهر على انتهاء المرحلة الانتقالية في 31 ديسمبر. واستبعدت الحكومة البريطانية، أمس، إجراء مفاوضات العام المقبل، في حال فشل التوصل إلى اتفاق خلال العام الحالي.

وأبلغ المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه، أمس، سفراء الدول الأعضاء الـ27 أنه لم يتمّ إحراز أي تقدم منذ استئناف المفاوضات، التي استمرّت حتى منتصف ليل أمس الأول، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.

ولا تزال النقاط العالقة نفسها: الصيد وشروط المنافسة العادلة والآلية المستقبلية لحلّ الخلافات.

ويقيّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، حصيلة هذا «الجهد الجديد»، الذي يُعتبر بمثابة فرصة أخيرة.

وأكد دبلوماسي أوروبي «أننا نصل إلى آخر السباق، والوقت بدأ ينفد، ورغم المفاوضات المكثفة، لم يتمّ سدّ التباينات».

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي «مستعدّ للقيام بخطوة إضافية للحصول على اتفاق عادل ومستدام ومتوازن، لكن على المملكة المتحدة أن تختار بين هذا الانفصال الإيجابي أو الخروج من دون اتفاق».

وبدا بارنييه حذراً جداً في بداية هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، بسبب استحالة التوصل إلى تسوية بين لندن والاتحاد الأوروبي منذ مارس. وقال: «سنرى ما إذا كنا سنتمكن من تحقيق تقدم».

وقال نظيره البريطاني ديفيد فروس لدى وصوله إلى بروكسل: «سنعمل جاهدين في محاولة للتوصل إلى اتفاق».

وسجّل الجنيه الإسترليني تراجعاً بنسبة 1.2 في المئة في مقابل الدولار أمس، بعدما أفادت صحيفة «ذي صن» أن جونسون قد يتخلى عن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي.

وكتبت الصحيفة على موقعها الإلكتروني: «جونسون مستعدّ للانسحاب من المحادثات في غضون ساعات، بسبب مطالب الاتحاد الأوروبي». ويعمل المفاوضون تحت ضغط شديد بسبب الجدول الزمني، إذ إن البرلمانين البريطاني والأوروبي يجب أن يصادقا على اتفاق تجاري محتمل مؤلف من أكثر من 700 صفحة، قبل أن يدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير.