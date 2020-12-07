العالم يستعد لأكبر حملة تطعيم في التاريخ

أبوظبي (وام)

يستعد العالم لتدشين أكبر حملة تطعيم يشهدها التاريخ، مع إعلان كثير من الدول حول العالم البدء في توزيع لقاحات كورونا المستجد «كوفيد - 19»، فيما يتوقع أن تشمل اللقاحات حتى منتصف العام المقبل أكثر من نصف سكان العالم.

وأعلنت الصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وإسبانيا وفرنسا والمغرب وإندونيسيا، بدء حملاتها لتطعيم سكانها، فيما حددت بريطانيا اليوم موعداً للبدء بحملتها.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن طرح لقاحات «كوفيد - 19» سيسمح للعالم بالسيطرة التدريجية على المرض العام المقبل، حيث قال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ بالمنظمة: «ستعود الحياة إلى طبيعتها، ولكن سيتعين علينا الاستمرار في الحفاظ على النظافة الشخصية والتباعد الجسدي». وعلق الدكتور عادل سجواني اختصاصي طب الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع على ما يمكن وصفه بـ«القلق» من اللقاح، وقال: «تخضع عمليات اعتماد اللقاحات لمراحل عدة لضمان فعاليته أولاً، وضمان عدم حدوث أي آثار جانبية أو تقليلها للحد الأدنى ثانياً».

وأشار سجواني إلى أنه وعلى الرغم من تسريع مراحل إنتاج اللقاحات عالمياً بحكم تفشي الوباء عالمياً، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال تجاوز أي من المراحل المعتمدة.

وشدد على أن مسؤولية الأفراد في الحصول على اللقاح تتعدى المسؤولية الفردية، وتمتد إلى المسؤولية المجتمعية والأسرية، حيث يشكل تحصين الفرد لنفسه درعاً يحمي أفراد أسرته وزملاءه، خصوصاً إن كان بينهم كبار سن، أو أصحاب أمراض مزمنة. وأوضح أن الطريقة الوحيدة للقضاء على الفيروس هي بتشكيل مناعة مجتمعية تضمن تحصين ما لا يقل عن 70 في المئة من سكان أي دولة.