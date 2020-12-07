قلق أوروبي من توسيع «البرنامج النووي» الإيراني

برلين (د ب أ)

أعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن قلقها حيال القانون الذي أقره البرلمان الإيراني لتوسيع نطاق البرنامج النووي.

وقالت الدول الثلاث في بيان صادر، أمس: «إن الإجراءات المتضمنة في هذا القانون لا تتوافق مع الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية». وجاء في البيان القول: «إذا كانت إيران جادة في الحفاظ على مساحة للدبلوماسية، فعليها ألا تنفذ هذه الإجراءات».

ومررت إيران، الأسبوع الماضي، قانوناً بشأن السياسة النووية المستقبلية لإيران.

وذكرت الدول الثلاث في بيانها المشترك أن القانون، الذي أقره البرلمان الإيراني، يُعرض جهود الحفاظ على الاتفاق النووي للخطر. وذكرت الدول الثلاث، أن «أشد ما يثير القلق» هو إعلان إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتزامها تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي لتسريع تخصيب اليورانيوم بمنشأة نطنز النووية.