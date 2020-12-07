بايدن يواصل اختيار أعضاء إدارته «المتنوعة» عرقياً

واشنطن (وكالات)

يواصل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اختيار أعضاء إدارته الجديدة، ومن المرتقب أن يُرشح مدّعي عام كاليفورنيا كزافييه بيسيرا لمنصب وزير الصحّة والخدمات الإنسانيّة، ليضيف بذلك عضواً لاتينياً آخر إلى فريقه، الذي يتميّز إلى حدّ كبير بتنوّعه، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركيّة أمس.

وعندما كان بيسيرا عضواً في الكونجرس، كان محامياً صريحاً عن حقوق ذوي الأصول من دول أميركا اللاتينية، ومدافعاً قوياً عن برنامج الرئيس السابق باراك أوباما للرعاية الصحّية، الذي تعرّض لهجوم شديد من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والجمهوريّين.

ونقلت كلّ من «إن بي سي» و«نيويورك تايمز» ووسائل إعلاميّة أخرى عن مصادر لم تُسمّها قريبة من الرئيس المنتخب، أنّ هناك اتّجاهاً لترشيح بيسيرا لهذا المنصب الجديد.

وشغلَ بيسيرا، البالغ 62 عاماً، منصب مدّعي عام ولاية كاليفورنيا في 2016، خلفاً لنائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس بعد انتخابها لعضويّة مجلس الشيوخ. وكان بيسيرا أوّل شخص من أصل لاتينيّ يشغل هذا المنصب.

وأثناء وجوده في منصبه، دافع بيسيرا أيضاً عن برنامج حقوق المهاجرين «داكا» أمام المحكمة العليا.

وفي حال تثبيت بيسيرا في منصب وزير الصحّة، سيكون عليه قيادة الوزارة في ظلّ جائحة «كوفيد - 19»، التي أودت بأكثر من 282 ألف شخص في الولايات المتّحدة.

ورشح بايدن روشيل والنسكي لقيادة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الوكالة الحكومية للصحة، حسبما أعلنت وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز. ووالنسكي حالياً مديرة قسم الأمراض المعدية في مستشفى ماساتشوستس الحكومي، وأستاذة في الطب بجامعة هارفرد.

وتحل مكان روبرت ريدفيلد، مدير مراكز مكافحة الأمراض، التي تعرضت لضغوط من ترامب وحلفائه على خلفية إرشادات الوقاية من الفيروس.

ولليوم الثالث على التوالي، سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً يومياً من الإصابات بالفيروس وصل قرابة 230 ألف إصابة، بحسب تعداد لجامعة «جونز هوبكنز». وأكد بايدن سعيه لتحقيق التنوع في اختيار فريقه، عندما يتولى مهامه في يناير.

وأعلن بايدن في وقت سابق اختيار أليخاندرو مايوركاس، وهو من أصل كوبي، لشغل منصب وزير الأمن الداخلي.

ورغم ذلك، اعتبر عضو مجلس النواب الأميركي، كارين باس، أنه ينبغي على إدارة الرئيس بايدن أن ترشح أميركياً من أصول أفريقية لشغل منصب واحد على الأقل من المنصبين الوزاريين الكبيرين الباقيين.

وأضافت: «سيكون الأمر عظيماً، إذا فعل ذلك بالنسبة لمنصب وزير الدفاع».

وكان بايدن قد اختار شخصين لشغل منصبين من المناصب الأربعة الكبرى، وهما أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية، وجانيت يلين لمنصب وزير الخزانة، وهما من البيض.

وقالت باس: إنه يتعين على بايدن أن ينظر في اختيار أشخاص من أصول أفريقية للمنصبين الآخرين وهما منصب النائب العام ووزير الدفاع.

لكن من المحتمل أن يختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ميشيل فلورنوي كوزيرة دفاع وأول امرأة تترأس البنتاجون، غير أن ائتلافاً من المجموعات التقدمية يحث بايدن على عدم تعيينها.

وقالت ميديا بنجامين، المؤسس المشارك لمجموعة «كود بينك» التقدمية: «لسنا سعداء بشأن احتمال تعيين فلورنوي وزيرة للدفاع، وبالنسبة لنا لا يتعلق الأمر بالجنس، بل بالسياسة والأفعال، فلديها تاريخ من الأخطاء في كل قضية مهمة».

واستشهدت بنجامين بـ«دعم فلورنوي للحربين في العراق وأفغانستان، ودعمها للتدخل الأميركي في سوريا وليبيا، عندما شغلت منصب وكيل وزارة الدفاع للسياسة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما»، معربة عن قلقها «إزاء وجهات نظر فلورنوي المتشددة تجاه الصين».

إلى ذلك، أشار عدد من المجموعات التقدمية الأخرى إلى معارضة فلورنوي، بينها «المجموعة غير الربحية التي أسسها بيرني ساندرز (ثورتنا)، والعائلات العسكرية تتكلم، وعالم ما بعد الحرب، والسياسة الخارجية العادلة».

ولطالما ورد أن فلورنوي كانت على رأس قائمة بايدن لتكون وزيرة دفاعه، غير أن المنصب كان شاغراً بشكل ملحوظ عندما كشف الرئيس المنتخب النقاب عن فريق الأمن القومي في 23 نوفمبر.