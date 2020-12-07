دعوة صينية لمرحلة انتقالية هادئة

بكين (أ ف ب)

دعت الصين، أمس، إلى معاودة الحوار مع الولايات المتحدة للتوصل إلى «مرحلة انتقالية هادئة» مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن المقبلة، مع استمرار تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. وتتواجه بكين وواشنطن حول مسائل تراوح بينها التجارة.

إلا أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قال أمس، خلال اتصال عبر الفيديو مع مجلس الأعمال الأميركي الصيني: إن «على الطرفين العمل معاً».

وأكد وانغ «في الوقت الراهن تتمثل المهمة العاجلة للطرفين في العمل معاً، لرفع كل العوائق للتوصل إلى مرحلة انتقالية هادئة في العلاقات الصينية-الأميركية».

وأضاف: «علينا أن نسعى لإعادة إطلاق الحوار، وبناء الثقة المتبادلة في المرحلة التالية من العلاقات بين الولايات المتحدة والصين»، حسبما جاء على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.